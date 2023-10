Terme di Sirmione | una storia affascinante di benessere lunga oltre 100 anni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Era il 1889 quando il Palombaro Procopio s’immerse nel Lago di Garda a 20 metri di profondità portando alla luce la Fonte Bojola, da “che bolle”. Un’impresa straordinaria a cui seguirono l’intraprendenza e l’ingegno del professor Angelo Piatti e dell’ingegner Giuseppe Piana che permisero di raccogliere l’acqua termale e portarla sulla terra ferma, utilizzata prima per bagni termali in 8 camerini nell’albergo Promessi Sposi e poi nel primo vero stabilimento termale all’interno di quello che oggi è il Grand Hotel, allora Hotel Regie. La svolta epocale nellatermale della penisola e italiana, porta la data del 1921: nasce la Società Anonima Regiee Grandi Alberghi. Da allora in pochicresce la notorietà delle ...