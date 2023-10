Tensioni Serbia-Kosovo | Putin spinge per aprire un nuovo fronte?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Negli scorsi giorni è tornata alta la tensione in, a causa dell’imboscata compiuta ai danni di alcuni poliziotti di Pristina a Banjska, un villaggio nel nord a maggioranza serba. L’azione, nonostante la smentita categorica del governo di Belgrado, era subito apparsa non casuale e parte integrante di un piano più ampio, incentrato sulla volontà serba di riacutizzare lecon il piccolo stato limitrofo, ritenuto ancora una mera provincia ribelle e parte integrante del proprio territorio. A dimostrazione di quanto il nazionalismo serbo non sia sopito ma solo attenuatosi per poco più di due decenni – a causa della sconfitta subita da Belgrado dalla Nato all’epoca della guerra del– pronto a riemergere non appena se ne verificassero le condizioni. Truppe al confine Lo scoppio della guerra d’Ucraina ha offerto ...