Tennis | Torneo Shanghai Napolitano al turno di qualificazione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'azzurro ad un passo dal main draw, niente da fare invece per Giustino(CINA) - Stefanoè a un passo dal tabellone principale del RolexMasters, (Atp, 8.800.000 dollari di montepremi, cemento) che torna in calendario per la prima volta dal 2019. Ilta azzurro, tes