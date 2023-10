Tennis | Sinner supera Dimitrov e un problema fisico | è in semifinale contro Alcaraz a Pechino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. - (Adnkronos) - Vittoria di cuore e sofferenza quella ottenuta da Jannikai quarti delnChina OpenGrigor- 6-4, 3-6, 6-2 - che proietta il n.1 delazzurro verso unaCarloscontinuando ad alimentare la rincorsa a un ranking che, in caso di vittoria nel torneo, lo porterebbe al 4° posto, eguagliando così la miglior classifica mai raggiunta da un italiano nell'era Open appannaggio oggi di Adriano Panatta (1976). Per l'allievo di coach Simone Vagnozzi si è trattato del 47° successo in stagione. E' stata una vera e propria fatica quella sostenuta dall'altoatesino, brillante in avvio ma progressivamente risucchiato da una condizione fisica ancora distante dall'optimum, a fronte di un ...