Tennis | Sinner batte Dimitrov | dopo aver vomitato in un bidone | e vola in semifinale

(Di lunedì 2 ottobre 2023), domani affronterà lo spagnolo Alcaraz per la settima volta in carriera, la terza nel 2023le due semifinali ravvicinate di Indian Wells e Miami su Tg. La7.it - ...

L'azzurro si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-2, 6-0 Pechino (CINA) - Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del "China Open" ...

Pechino , 2 ott. - (Adnkronos) - Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.633.875 dollari). Il 22enne ...

L'azzurro ha la meglio sul bulgaro dopo due ore e mezza di gioco PECHINO (CINA) - Jannik Sinner vola in semifinale al "China Open", Torneo Atp 500 ...

La7.it - Nonostante i problemi fisici il tennista italiano Jannikbatte il bulgaro Dimitrov in tre set (6 - 4, 3 - 6, 6 - 2) e vola in semifinale del torneo Atp 500 di Pechino dove dovrà ...L'italiano e lo spagnolo si sono affrontati due volte quest'anno: Alcaraz ha trionfato a Indian Wells,a Miami. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Super. Chiuderanno il sipario sul ...

Il record storico di Jannik Sinner per il tennis italiano LiveTennis.it

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo per 6-4, 3-6, 6-2 sul bulgaro Grigor Dimitrov. Ora si troverà di fronte il grande rivale Carlos Alcaraz, n.2 ...Jannik Sinner potrebbe scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. L'altoatesino ha conquistato la semifinale dl torneo di Pechino dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set ...