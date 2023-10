Tennis | Atp Pechino | Sinner in semifinale | sfiderà Alcaraz**

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. - (Adnkronos) - Jannikvola inal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 3.633.875 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in due ore e 32 minuti.affronterà inlo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 Atp e prima testa di serie.

