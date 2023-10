Tennis | Atp Pechino | Alcaraz in semifinale

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. - (Adnkronos) - Carlossi qualifica per ladel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 3.633.875 dollari). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera il norvegese Casper Ruud, numero 9 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 44 minuti.

China Open,500 Pechino Diamond Court, quarti di finale Sinner (ITA) 5 Dimitrov (BUL) 4 ...Il russo incontrerà in semifinale Alexander Zverev, numero 10, che ha avuto la meglio sul cileno Nicolas Jarry, numero 23, superato 6 - 1 6 - 7(5) 6 - 3. Successo in due ore e sette minuti di ...

Va tutto come deve andare nell'ATP 500 di Pechino. Tre partite in cui i favoriti sono potuti uscire a braccia alzate, approdando così in semifinale ed attendendo il 'quarto elemento' tra Jannik Sinner ...L'azzurro non è stato molto fortunato nel sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Shanghai: in campo anche Sonego, Musetti, Arnaldi e Fognini ...