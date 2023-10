(Di lunedì 2 ottobre 2023) I tre sono molto legati e non perdono occasione per stare insieme. L'ultimo avvistamento è stato allo stadio, per assistere alla partita del nuovo compagno della cantante, Travis Kelce

Beyoncé come: ecco il trailer del film concerto sul Renaissance Tour Bruce Gillmer di Paramount+ ha dichiarato: " L'epoca delle boy band degli anni '90 ha lasciato un impatto indelibile ...I biglietti sono attualmente in vendita e, come il film del concerto di: Eras Tour , sarà proiettato in altri circuiti cinematografici. AMC distribuirà il film in collaborazione con la ...

Taylor Swift e l'amicizia speciale con Blake Lively e Ryan Reynolds Vanity Fair Italia

I tre sono molto legati e non perdono occasione per stare insieme. L'ultimo avvistamento è stato allo stadio, per assistere alla partita del nuovo compagno della cantante, Travis Kelce ...Proprio come la collega, anche Beyoncé farà uscire al cinema il film concerto sul suo ultimo tour. AMC distribuirà il film del concerto Renaissance World Tour di Beyoncé il 1° dicembre. La vincitrice ...