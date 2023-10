Tasso di disoccupazione in discesa ad agosto al 7 | 3% | ai minimi da 14 anni

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I dati Istat rilevano che adilditotale in Italia scende al 7,3% (-0,2 punti sul mese precedente), quello giovanile al 22,0% (-0,1 punti). Sempre nel confronto mensile, il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 62 mila unità (-3,2%), coinvolge sia uomini sia donne e riguarda tutte le classi d’età. Rispetto ad2022, si registra un aumento di 523 mila unità (+2,3%), sulla spinta dei dipendenti permanenti (+3,7%, pari a +550 mila). Ildisi attesta aida oltre 14. Bisogna tornare indietro a gennaio 2009 per ritrovare lo stesso livello. Il numero degli occupati adsi attesta a 23 milioni 593 mila (poco sotto i massimi di giugno scorso). Rispetto ad ...