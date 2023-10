Taranto | accusa | compagna picchiata | arrestato 45enne Polizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Ladi Stato haun tarantino di 45 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta per la segnalazione giunta al numero di emergenza 113 della Sala Operativa della Questura ed interrotta bruscamente, relativa ad un’aggressione da parte di uomo ai danni di una donna. Gli operatori della Sala Operativa sono risaliti, tramite i sistemi telematici, all’intestatario del numero di cellulare ed hanno inviato una pattuglia al domicilio dello stesso per accertare cosa stesse accadendo. Nelle immediate vicinanze dell’indirizzo individuato, i poliziotti hanno notato, in strada, un uomo che strattonava violentemente una donna che, alla vista della pattuglia, è corsa loro incontro, chiedendo ...

