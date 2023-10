Talk To Me e l’assurdo divieto tutto italiano

Leggi su screenworld

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ci sono cose che fanno davvero paura. Come ombre più nere di quelle dei vampiri, possessioni così violente da rendere persino il miglior esorcista pallido in viso, o come il peggiore degli zombie pronto a lasciare l’impronta dei suoi denti come cicatrici. Tutte immagini che noi appassionati di cinema horror consideriamo gusto e sapore artistico, divertimento per il nostro piacere, speranza delle più gradite quando paghiamo un biglietto e ci sediamo sulle poltrone di una buia sala cinematografica. Immagini che appartengono a quella finestra chiamata grande schermo, che durano il tempo necessario a farci sentire, sì, un po’ più vivi del solito, nonostante rappresentino la morte. Nonostante facciano paura. Ma cosa fa più paura? Una metafora narrativa o l’impossibilità di capirla? Il piacere della visione o l’impedimento di poter provare quel piacere? Arriva in ritardo, dopo un primo ...