"Non possiamo andare alle elezioni a giugno e dire ai nostri cittadini che abbiamo trovato delle soluzioni. Soluzioni ne abbiamo, sono sul tavolo, la ...

AGI - "Italia e Germania sono convinti che serva una soluzione europea per il problema immigrazione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, ...

La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani con la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le partenze»

La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani con la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le partenze»

L'Italia "farà la sua parte" nella ricostruzione dell'Ucraina. Per la cattedrale di Odessa, distrutta lo scorso luglio da un attacco russo, il ...

Nell'incontro, che "si è svolto in uno spirito di grande e speciale amicizia tra i governi",si è rallegrato per la dichiarazione di oggi sul patronato di Odessa per la ricostruzione, ...Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky a margine del Consiglio Esteri Ue a Kiev.

Tajani vede Zelensky, 'Ucraina priorità del G7 italiano' Agenzia ANSA

Tajani vede Zelensky a Kiev: la promessa dell'Italia sull'ottavo pacchetto armi ilGiornale.it

(Adnkronos) – L’Italia è pronta ad aiutare l’Ucraina, anche in vista del prossimo inverno, nella protezione delle infrastrutture. E’ questo, a quanto si apprende, il messaggio rivolto da Antonio Tajan ...(ANSA) - KIEV, 02 OTT - L'Italia è pronta ad aiutare l'Ucraina anche in vista del prossimo inverno nella protezione delle infrastrutture e sta lavorando all'ottavo pacchetto di armi da inviare a Kiev.