Taglio al cuneo fiscale 2024 | conferma al 4% per redditi fino a 35mila euro

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Diamo ormai per certo che uno dei pilastri della prossima Manovra di bilancio sarà ladelalper il. Un tesoretto di 14 miliardi disarà utilizzato sia per il rinnovo di questa misura (che assorbirà quasi metà delle risorse) sia per la revisione delle aliquote Irpef, partendo dallo scalone più basso. Tutto ciò rientra nel disegno politico ed economico del governo Meloni che, visti i bassi margini di intervento finanziario, ha già ribadito che la maggior parte degli interventi fiscali e sociali sarà orientata al sostegno delle famiglie conbassi e alle fasce deboli. La riduzione della pressioneandrà ...