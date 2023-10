Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti cinque azzurri

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito delè Carlos, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

Due gli italiani nelle qualificazioni del Rolex Shanghai Masters , che torna in calendario per la prima volta dal 2019. Sul torneo, votato dai ...

In unguidato da arlos Alcaraz, il grande assente è Novak Djokovic , quattro volte vincitore dello Shanghai, che ha deciso di saltare lo swing asiatico dopo la vittoria degli US ......2020 in quella splendida avventura che portò l'altoatesino a giocarsi un posto nei quarti dopo aver ricevuto una wild card per ilprincipale appena alla sua seconda esperienza nel...

ATP Shanghai, il tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa Sky Sport

Masters 1000 Shanghai, 5 italiani in tabellone: subito Fognini ... sport.tiscali.it

Cinque italiani nel torneo Atp di Shanghai, oltre a eventuali qualificati. C'è Fabio Fognini che affronterà al primo turno il tennista australiano Thanasi Kokkinakis ed eventualmente Hubert Hurkacz: ...Sorteggiato il main draw del Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione. Cinque gli italiani nel main draw a 96 giocatori: ...