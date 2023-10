Superlega | la Uefa smentisce l’indiscrezioni di El Pais | “Nessun nostro progetto in programma”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nelle ultime ore è uscita una indiscrezione firmata Elsu un presuntoditargatoche sarebbe in discussione a Nyon. Una sorta di nuova Champions League che dovrebbe debuttare nel 2027, una volta terminato il triennio della competizione a 36 squadre, e che somiglia molto allapensata e proposta in passato da Real Madrid, Juventus e Barcellona. Sarebbe strutturato in tre serie, con 18 squadre ognuna: Superliga, Liga Europea e Liga Aspirante. Due promozioni e retrocessioni tra le serie e le altre con il posto fisso. A smentire questa infondatezza ci ha pensato direttamente il vicesegretarioGiorgio Marchetti, che per via telefonica a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Non c’è nulla di vero, stiamo ancora lavorando alla Champions a 36 ...