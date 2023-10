Super | Europa e Aspirant League | il calcio prepara una storica rivoluzione con la Superlega

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il progetto dellalega ha scatenato tantissime polemiche nel mondo del. Il passo indietro della Juventus ha cambiato le prospettive e solo due club (Barcellona e Real Madrid) hanno deciso di non indietreggiare. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, in particolar modo da El Pais e Marca, la Uefa avrebbe deciso di cambiare idea e strizzare l’occhio alla competizione. L’idea di Ceferin sarebbe quella di lanciare dal 2027 un nuovo format che sostituirà le attuali competizioni: Champions,e Conference. La decisione rischia di diventare paradossale proprio per la Champions. Il nuovo format, infatti, deve ancora entrare in vigore e partirà ufficialmente dalla prossima stagione e durerà un triennio. Proprio per questo motivo la nuova ...

La Tesla ha ottenuto il via libera della Commissione europea a due progetti per la realizzazione di nuovi Supercharger : oltre alla filiale italiana, ...

Una performance che "combina la fantasia e la passione europee allatecnologia Usa". Chissà ... Potete immaginare dove ho sentito e visto musica: a Roma, in Italia, ine nel mondo. Questa ...In Italia questo binomio era già sceso in gara nel Campionato d'U25 nel 2019, dove si era ...- bene anche Vittoria Volpi che tra i Children ha sbaragliato la concorrenza con determinazione ...

Ryder Cup: vince il Team Europe - ANSA Golf Agenzia ANSA

Ryder Cup all’Europa, Fleetwood chiude in anticipo il match con gli Usa. Il pubblico invade il campo la Repubblica

La Superlega potrebbe essere introdotta dal 2027: l'idea di tre nuove competizioni per rivoluzionare il mondo del calcio ...Se in campionato le cose non stanno andando per il meglio, la Roma negli ultimi anni ha sempre dato il meglio di sé in Europa. La vittoria in Conference League nel 2022, la finale di Europa League la ...