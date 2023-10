Successo viola nel posticipo | Cagliari sconfitto 3-0

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gonzalez e un'autorete di Dossena lanciano la Fiorentina FIRENZE - La Fiorentina batte 3-0 ile aggancia al terzo posto in classifica Juventus e Napoli. Domenica prossima al Maradona sarà dunque scontro diretto fra i campioni d'Italia e iche per regolare la formazione dall'ex Claudio

... l' autorete di Dossena su tiro cross di Kayode e la prima rete in magliadi Nzola all'ultimo secondo per chiudere i conti alla squadra di Vincenzo Italiano che conquista così un altro:...FIRENZE - Importantecasalingo per la Fiorentina nel monday night (ore 20:45) della 7ª giornata di Serie A : idi Italiano battono 2 - 0 contro il Cagliari e agganciano Napoli e Juve al terzo posto. Il ...

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 3-0 il Cagliari e aggancia al terzo posto in classifica Juventus e Napoli. Domenica prossima al Maradona sarà dunque scontro diretto fra i campioni d’Italia e ...(Adnkronos) - La Fiorentina batte il Cagliari 3-0 nel posticipo della 7ma giornata di Serie A al Franchi e raggiunge il Napoli e la Juventus a 14 punti in classifica. La squadra di Italiano mette a se ...