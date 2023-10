Strage di Ustica | Giuliano Amato sarà sentito dal Copasir

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La lunga articolata intervista, poi le precisazioni e infine la conferenza stampa che chiarire il motivo delle sue affermazioni. La ricerca della verità e l’appello alla Francia, e in particolare al presidente Emmanuel Macron, di, uscita dalla pagine di cronaca politica entrerà negli uffici del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Martedì alle 13.30 ilsentirà in audizione l’ex premier. Che ogni probabilità ripeterà quanto già detto appunto nelle ultime settimane, mentre l’audizione in procura a Roma che era stata ipotizzata non è stata portata a termine. L’ordine del giorno è come sempre segretato e l’audizione si tiene ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 secondo cui il Comitato può ascoltare “ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la ...