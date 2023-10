Strage di Lampedusa | installazione in Darsena a Milano ricorda naufragio migranti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Aè stata creata una grandeartistica inper commemorare le vittime deldidel 3 ottobre 2013. Si tratta di una chiglia di nave capovolta, circondata da 368 crisantemi e da braccia che emergono dall'acqua. L'opera sarà esposta fino all'8 ottobre per segnare il decimo anniversario di questa tragedia. L'è stata prodotta e realizzata dalla società Kineticvibe, con il contributo dell'artista italo-argentino Emiliano Rubinacci, dell'ArtDirector Beppe “Treccia” Iavicoli, del designer Matteo Rossi e dell'apporto calligrafico di Giuseppe Gep Caserta. Quest'opera d'arte racconta la potenza inarrestabile del mare, le speranze infrante di coloro che cercano di raggiungere questa parte del mondo e le vite distrutte di chi non ce la fa. ...

