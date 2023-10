Storia del pinocchietto | il pantalone tagliato per ribellione e desiderio di libertà

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Life&People.it < >. Lo affermava nel 1954 la protagonista del celebre film “Sabrina” diretto da Billy Wilder. A vestire i suoi panni era Audrey Hepburn che proprio in quel film lanciò una moda destinata a diventare immortale. Abbinati ad un top nero e ballerine, al centro dell’outfit sfoggiato dalla diva di “Colazione da Tiffany”, vi erano, infatti, i pantaloni a metà polpaccio, comunemente noti oggi come pantaloni. Un rivoluzionario, quanto discusso, capo d’abbigliamento con cui la Hepburn riappare, nel ’57, in “Cenerentola a Parigi”, indossandone una versione bianca su morbide pantofole rosa. L’origine dei Capri pants: laAd introdurli nelladell’haute couture fu, in realtà, già nel 1948 la ...

storia di una ladra di libri non è tratto da una storia vera , anche se si ispira in qualche modo a ciò che i genitori dell’autore del romanzo Markus ...

Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea per la prima volta nellasi tiene in trasferta, per l'occasione a Kiev, e questo in sé viene descritto come "un fatto ...sarà la prioritàG7 ...È autore di diversi libri di antropologia,militare e letteratura. Tra questi Cultural ... Il menù5 ottobre si intitola "La cucina di recupero" ed è ideato in collaborazione con Thomas Caner,...

Mda, campioni degli anni '60, ritorna la storia del Hockey Prato Quotidiano Sportivo

La commovente storia del cucciolo Boots, il cane appena adottato che non vuole abbandonare il corpo della pro… La Stampa

La sua storia privata che non è un grosso problema per noi ... Quella di Boateng è una situazione ben diversa rispetto a quanto accaduto a Mason Greenwood. L’ex giocatore del Manchester United fu ...che è iniziato subito dopo la fine del suo matrimonio. “Abbiamo superato lo scetticismo e gli attacchi sulla nostra storia. Siamo andati avanti credendo in noi stessi e dimostrando che le cose ...