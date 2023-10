Stellantis e Marelli | Calenda lancia la “sfida” a Landini

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023), in merito a queste vicenda ha voluto esprimere la propria opinione l’attuale numero uno del partito ‘Azione’, CarloUn Carlochelanei confronti del presidente della Cgil, Maurizio. L’ex candidato sindaco della Capitale ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. Al noto quotidiano il leader di ‘Azione’ ha volutore una vera e proprianei confronti di. Un confronto televisivo per parlare di quanto accaduto, in quest’ultimo periodo, nelle aziende. Soprattutto in merito al suo silenzio e di tutto il mondo della sinistra che non ha fiatato su questa ...