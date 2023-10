Stati Uniti - Sale la tensione tra il sindacato Uaw e i costruttori

Mijatovic : «Modric ha ricevuto offerte dagli Stati Uniti» Pedja Mijatovic, ex calciatore del Real Madrid, ha parlato a Cadena Ser del futuro di Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni Pedja Mijatovic, ex ...

Mosca accusa : 'Dagli Stati Uniti solo uno show - continueranno a sostenere l'Ucraina' Gli Stati Uniti continueranno a fornire sostegno all'Ucraina nonostante il bilancio provvisorio adottato per evitare lo shutdown non comprenda fondi ...

L’accordo per evitare lo “shutdown” negli Stati Uniti mette a rischio gli aiuti all’Ucraina Il futuro degli aiuti statunitensi all’Ucraina è in bilico dopo un accordo in extremis per evitare lo shutdown, la paralisi delle attività ...

Borsa : l'Europa apre in rialzo tra accordo Stati Uniti e Fed Le Borse europee aprono in rialzo dopo l'accordo negli Usa che ha evitato lo shutdown. L'attenzione si sposta ora sull'intervento del presidente ...

Stati Uniti - Scioperi - Trump agli operai : "Il vostro nemico sono le auto elettriche" 24 ore dopo la visita di Joe Biden agli operai delle Big Three (Ford, GM e Stellantis), in sciopero da giorni, Donald Trump irrompe in un'azienda di ...