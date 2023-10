Stasera c’è Cattelan | domani ospite Maria Chiara Giannetta

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dopo il debutto della settimana scorsa, Alessandrotorna con il doppio appuntamento di 'c’è', in seconda serata su Rai2. Tra gli ospiti di3 ottobre attesi, attrice protagonista della serie 'Blanca', che riparte il 6 ottobre su Rai 1 e che il pubblico rivedrà al cinema da dicembre con un film di Natale insieme a Ficarra e Picone e Angelina Mango. I primi ospiti del 4 ottobre saranno invece, Gianluca Fru dei The Jackal, Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha ottenuto il Leone d'Oro all'80esima Mostra del Cinema di Venezia per 'Io Capitano', film che rappresenterà l'Italia agli Oscar, Claudia Gerini attrice internazionale, ballerina e cantante con una carriera più ...