“Sta lottando…” Belen Rodriguez | brutte rivelazioni dopo le voci sulla salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023), fuori l’indiscrezione bomba. Sono mesi che non si fa che parlare del turbolento periodo sentimentale tra la modella e showgirl argentina e il conduttore Stefano De Martino. Ormai i due sembrano aver preso due strade differenti e non senza ripercussioni: la modella di recente è apparsa visibilmente provata dal periodo di crisi. E al contempo le pagine di gossip non possono che continuare a riempirsi di novità che suscitano sempre più interesse in merito alla vicenda. Non ultima, quella che vi racconteremo a breve… Indiscrezione bomba su, allarme tra i fan per ladella modella e showgirl argentina. Come stanno realmente le cose? Cosa sta succedendo nella vita die di Stefano? I fan provano ad andare a caccia di dettagli in grado di fare ...