“Squalifica immediata” GF 2023 choc | le telecamere incastrano la concorrente amata dal pubblico

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Poche ore alla diretta della nuova puntata del GFe Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per tenere la situazione sotto controllo. Nelle ore scorse unasi è lasciata andare ad uno sproloquio durante un momento di convivialità con gli altri inquilini. Sproloquio che hamente fatto alzare il livello di attenzione delche ha chiesto immediati provvedimenti nei confronti della. Il video, del resto, parla chiaro. >“Ti dico sì per sempre”. Fiori di arancio dopo Canale 5, la proposta di nozze durante la cena al ristorante Mentre erano nel tugurio Massimiliano si è rivolto alladicendo: “Questa si alza alle quattro del pomeriggio”, sollevando la sua reazione con un’imprecazione (vedi video in basso) che lascia poco ...

Mai in un momento migliore l’audio del GF 2023 è risultato disturbato, che ci sia lo zampino di qualcuno? Non è chiaro, ma sembrerebbe possa ...

Mister Raimondi ritrova Semeraro, che ha scontato il turno di. Rimini in tenuta nera con ... Reazionedl Cesena, che tre giri di lancette dopo pareggia con Varone, lesto alla ......torneo Posted on 21 Aprile 2021 21 Aprile 2021 Author Redazione Fabio Fognini è stato... trasformandone in positivo l'percezione per chi vi arriva, spesso animato da grande ...

Garibaldi bestemmia al Grande Fratello: il video che scatena ... Avvisatore.It

Varrese viola il regolamento al GF La richiesta a Heidi può ... TorreSette

Durante la diretta di ieri del "Grande Fratello", Alfonso Signorini ha voluto dare una "svegliata" ai concorrenti dopo 15 giorni in cui non è successo molto.Una giornata di squalifica per Martin del Genoa, ammenda dal 5mila euro per Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese ...