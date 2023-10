“Squalifica all’istante” Caos al GF sulla concorrente | gli altri sentono e restano di ghiaccio

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La squadra del GF 2023 sta scaldando i motori per la settimana puntata di questa edizione rivoluzionata, che verrà trasmessa in diretta questa sera e annuncerà il verdetto di un televoto eliminatorio, e intanto è spuntato ancora altro materiale, fresco di giornata per Alfonso Signorini. L’imprecazione di Letizia Petris. D’altra parte, che sia questa oppure un’altra volta, prima o poi dovrà inevitabilmente succedere. Questo GF 2023 ha un regolamento apparentemente più rigido, oltre alle bestemmie sarebbero vietate anche le parolacce di qualsiasi tipo e, perciò, i gieffini sono spesso terrorizzati. Letizia Petris vivrà conseguenze? GF 2023, lanei guai I cosiddetti tuguriati erano felicemente in chiacchiere mattutine, seduti intorno allo sgangherato tavolo comune, quando Letizia Petris si è lasciata andare non soltanto ad un’espressione fuori ...