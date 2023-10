SPID per professionisti e aziende | come funziona | come si attiva

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Loprofessionale vuole permettere aeddi accedere ai servizi della PA e degli Enti privati aderenti, e di interagire con loro in modo più efficiente e veloce, grazie alla possibilità di trasmettere informazioni dettagliate e ufficiali, necessarie per lo scambio di determinati servizi, documenti e prestazioni. Loprofessionale L’AGID ha definito le linee guida per normare le modalità di rilascio delle identità digitali per uso professionale cui i gestori di identità digitali del sistemadevono attenersi. Identità digitali utili a provare l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una persona giuridica e la sua qualità di professionista. Le identità in questione, al contrario, precisa l’AGID, non costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di ...