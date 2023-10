Spara al prof | sospesi i due studenti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sono statii due17enni che frequentano l'istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato una pistola in plastica contro un docente. Secondo quanto ...

Ha Spara to al petto l’insegnante mentre stava entrando in classe per l’inizio della nuova ora uno studente dell’Iss Romanazzi di Bari che frequenta ...

Un’escoriazione, non grave conseguenze fisiche per l’insegnante. Ma è di estrema gravità che stamani lo studente abbia introdotto una pistola in ...

AGI - "L'aggressione al docente avvenuta in un istituto di Bari è l'ennesima riprova di come la quotidianita' dei docenti e, in generale, dei ...

Non denuncia ma chiede una punizione esemplare. Ripresosi dallo spavento, parla il prof essore che è ieri è stato aggredito in classe con una ...

Sono stati sospesi i due studenti 17enni che frequentano l'istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato una pistola in plastica contro un docente. Secondo quanto ..."Un episodio sconcertante, sono rimasto male". Così il docente dell'Istituto di istruzione superiore 'Romanazzi' di Bari, ferito in classe da un colpo di pistola ad aria compressa che spara pallini di plastica. Pasquale Pellicani, intervistato da Trm h24, ...

