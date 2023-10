Spagna | nuovo giro di consultazioni | l' incarico di formare il governo andrà a Sanchez

Con 172 sì, 177 no e un voto nullo, Alberto Núñez Feijóo , leader del Partito popolare, si è visto negato per la seconda volta la possibilità di ...

Alberto Núñez Feijóo non ce l’ha fatta. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il Congresso spagnolo ha nega to la fiducia al leader del ...

(Adnkronos) – Il Parlamento spagnolo ha confermato il suo no, questa volta definitivo, all’investitura come premier di Alberto Nunez Feijoo. Si va ...

Al via ungiro di consultazioni in. Dopo che il parlamento ha bocciato l'idea di un esecutivo guidato da Alberto Núñez Feijóo , il re incontrerà dii rappresentanti dei partiti per poi ...... la regione nord occidentale della. Sebbene la coppia francese stia facendo del suo meglio ... La settimana successiva, giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, in programma illavoro del premiato ...

Spagna: nuove consultazioni, domani il re incarica Sanchez Agenzia ANSA

Spagna, nuovo giro di consultazioni: l'incarico di formare il governo ... TGLA7

Giacomo Ponti, già amministratore delegato del gruppo Ponti, è stato nominato presidente. Giacomo riceve il testimone da Cesare Ponti, entrato in azienda nel 1965 e presidente dal 2011. (ANSA) ...Il re apre oggi, nel Palazzo della Zarzuela, un nuovo giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti che si concluderà domani, quando il monarca affiderà l'incarico di formare un nuovo governo ...