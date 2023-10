Spagna | discoteche bruciate Murcia non avevano la licenza

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le tredi, in, in cui è divampato un incendio erano prive diper poter operare. Lo ha detto il consigliere municipale per la pianificazione urbana di, Antonio Navarro, all’indomani del rogo in cui sono morte 13 persone e altre 24 sono rimaste ferite. Navarro ha sottolineato che due dei tre locali contiguiricevuto un ordine di chiusura. Le“Teatre e Fonda operavano senzadopo un’ordine di cessazione delle attività nel gennaio 2022”, ha affermato il consigliere, citato dall’emittente Rtve. Il municipio, ha assicurato, perseguiranno i responsabili e si costituiranno parte civile. Il sindaco di, Josè Ballesta, ha dichiarato tre giorni di lutto. Intanto le autorità ...

