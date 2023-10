Spadi Trenord | Giusto parlare di tempi di percorrenza più che di distanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Milano, 2 ott. - (Adnkronos) - “Più che dichilometriche, bisognerebbedidi: in un'ora si intercetta quasi tutta la Lombardia, tra cui Torino, Bologna e Verona con l'alta velocità”. Lo ha sottolineato Giorgio, direttore operativo, intervenendo al convegno ‘Lombardia locomotiva d'Italia. II futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità”, in corso a Palazzo Lombardia. “Milano -ha spiegato- ha 24 stazioni ferroviarie dalle quali salgono e scendono dai treni ogni giorno 500mila persone; si registrano 1650 treni al giorno. In 30 minuti è possibile, se l'infrastruttura lo permette, separando i flussi tra le linee suburbane, alte linee regionali veloci e linee nazionali, raggiungere Milano. La provincia di ...