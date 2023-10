Sotto la lente - Lancia Ypsilon 2024 | l' utilitaria al microscopio

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Col tempo la gamma dellasi è semplificata parecchio, ma nonostante questo non ha abbandonato la sua apprezzata versione bifuel a Gpl, che ora affianca la Hybrid. Laa gas è spinta da un quattro cilindri aspirato di 1.2 litri con due valvole per cilindro e distribuzione monoalbero con variatore di fase azionato da una cinghia. Questo motore arriva a erogare 69 cavalli a 5.500 giri/min e 102 Nm di coppia a 3.000 giri/min: con la trazione anteriore e un cambio manuale a cinque rapporti lacopre lo 0-100 km/h in 14,8 secondi e tocca una velocità massima di 163 km/h quando alimentata a benzina, o 15,3 secondi e 159 km/h quando si viaggia a Gpl. Prestazioni simili caratterizzano anche laHybrid, che arriva a 163 km/h di punta massima e completa lo 0-100 in 14,2 secondi ...