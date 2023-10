“Sono gay | lui è il mio fidanzato” Coming out del volto di Canale 5 | “Insieme da 6 anni”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sorpresa social da parte deldi5, che ha confessato di essere gay presentando sul suo profilo Instagram ufficiale il. Ma la notizia ancora più incredibile è che non si tratta affatto di una relazione nata da poco, bensì seifa. Stavolta ha voluto fare gli auguri alla sua dolce metà in modo pubblico e ha offerto una carrellata di foto ai suoi fan, che inevitabilmente lo hanno riempito solo di auguri e complimenti. Questodi5 ha scritto una bellissima dedica alla sua dolce metà. Non ha quindi fatto riferimento in maniera diretta al suo orientamento sessuale, dando per scontato che sia gay avendo al suo fianco un bellissimo. Andiamo a vederechi è lui, anche se possiamo subito anticiparvi che ...