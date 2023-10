IL FOGLIO 'Migranti,' titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. 'Una guida anti demagogia, con idee concrete per una svota immediata', si legge nel ...IL FOGLIO 'Migranti,' titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. 'Una guida anti demagogia, con idee concrete per una svota immediata', si legge nel ...

Smascherare i populisti: una guida anti demagogia sui migranti Il Foglio

La tassa sugli extraprofitti smaschera il volto populista del governo Meloni Il Foglio

Le altre notizie: elezioni slovacche, carrello anti-inflazione, incontro dei governatori, smog, Sanità male in 7 Regioni. La rassegna stampa ...