Slovacchia | la svolta filorussa di Fico tra mille incertezze

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una veranel cuore di Visegrad o un pretesto da campagna elettorale che non avrà le temute conseguenze? Grande è l'allarme per lapopulista a Bratislava sulla stampa ...

...o un pretesto da campagna elettorale che non avrà le temute conseguenze Grande è l'allarme per lapopulista a Bratislava sulla stampa internazionale oggi che la presidente della(...Queste proposte, pur essendo in linea con la vicinanza che lo Smer ha sempre espresso nei confronti di Mosca, rappresentano unanella politica recente della. Sin dall'inizio della ...

Elezioni in Slovacchia, l'ex premier Robert Fico arriva primo: svolta filo putiniana a Bratislava RaiNews

Slovacchia, svolta filo russa. Il (terzo) ritorno di Fico: "Ora basta armi ... ilGiornale.it

Milano, 2 ott. (askanews) - Una vera svolta filorussa nel cuore di Visegrad o un pretesto da campagna elettorale che non avrà le temute ...La Slovacchia è stata una retrovia importante per Kiev ... Si è unita alla coalizione creata per assistere la resistenza dopo l’invasione e ha svolto un ruolo prezioso incoraggiato dagli Stati Uniti ...