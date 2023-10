Sisi si candida alle presidenziali in Egitto a dicembre

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il presidente egiziano Abdel Fattah alha annunciato questa sera, in un discorso in diretta alla televisione di Stato, di aver risposto agli appelli degli egiziani che si sono riversati nelle ...

ha invitato tutti gli egiziani ad andare alle urne anche se non lo eleggeranno per dare una buona immagine al mondo. "A ndate alle urne e scegliete chi volete e sarò soddisfatto dei risultati, ...Il presidente egiziano Abdel Fattah alha annunciato questa sera, in un discorso in diretta alla televisione di Stato, di aver risposto agli appelli degli egiziani che si sono riversati nelle strade e nelle piazze della Repubblica ...

