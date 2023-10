Sir Michael Gambon è morto | addio all’indimenticabile Albus Silente di Harry Potter

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir, amatissimo marito e padre.serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”. Con queste parole, attraverso il proprio addetto stampa, la famiglia ha annunciato la morte dell’attore, avvenuta a 82 anni per un attacco di polmonite. Chi eraSirè nato a Dublino il 19 ottobre del 1940, ma è cresciuto a Londra, dove si era trasferito con i genitori, per motivi di lavoro, all’età di sei anni. Suo padre, infatti, era un ingegnere e stava cercando lavoro nella ricostruzione della città, devastata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Tornato in patria, l’amore per il teatro, portò il giovane ...