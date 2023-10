Sinner vomita in campo durante la partita contro Dimitrov

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jannikè riuscito a superarein una vera e propria battaglia, conquistando così la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino dove affronterà Carlos Alcaraz. Dopo aver vinto il primo set 6-4 e aver ceduto il secondo a6-3,nel terzo è ripartito fortissimo centrando subito il break e poi allungando. Proprioil terzo set, sul punteggio di 3-0, il tennista azzurro ha accusato qualche problema fisico, preoccupando i fan dell’Atp di Pechino. Jannik è stato condizionato anche da un’influenza che gli ha causato diversi problemi e in occasione di un intervallo in apertura del terzo set si è sentito male, si è seduto e hato in un bidone, per poi tornare in. Un momento di grande difficoltà che però non ha impedito a ...

Tra fatica, cali fisici e dopo aver anche vomitato, Jannik Sinner riesce a domare l'impeto di Grigor Dimitrov e stacca il biglietto per le semifinali dell'Atp 500 di Pechino, dove ad attenderlo ci ...