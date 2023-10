Sinner in semifinale nell’Atp di Pechino | sfida con Alcaraz

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.633.875 dollari) e domani affronterà Carlos ...

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’ATP 500 di Pechino grazie al successo per 6-4, 3-6, 6-2 sul bulgaro Grigor Dimitrov. Ora si ...

