Sinner in semifinale contro Alcaraz nell’Atp di Pechino

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Jannikvola inal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 3.633.875 dollari) e domani affronterà Carlos. Il 22enne altoatesino, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, oggi 2 ottobre 2023 supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in due ore e 32 minuti.affronterà inlo spagnolo, numero 2 Atp e prima testa di serie. L'iberico ha superato il norvegese Casper Ruud, numero 9 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 44 minuti.si affrontano per la settima volta, nel nuovo episodio di una rivalità che ha già offerto match di altissimo livello. Il bilancio tra i ...