Sinner dà di stomaco durante il match con Dimitrov | ma vince ugualmente FOTO

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jannikvola in semifinale nell'Atp 500 di Pechino, in Cina. L'altoatesino ha battuto al terzo set, 6-4 3-6 6-2, Grigoral termine di unestremamente combattuto in cui il nuovo numero 6 della classifica Atp ha avuto diversi inconvenienti fisici, tra cui qualche problema diin avvio di terzo set. "Ad un certo punto ho vomitato, probabilmente ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male", ha dettonel post partita. Nonostante le difficoltà, il numero 1 azzurro avanza in semifinale, ottava dell'anno, contro Alcaraz.