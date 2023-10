Sinner | con Alcaraz la posta in palio è molto alta | ecco il motivo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) PECHINO (CINA) - Jannikconquista la semifinale del China Open battendo il bulgaro Grigor Dimitrov . Vittoria complicata per l'azzurro, che ha chiuso in tre set con il punteggio di 6 - 4, 3 ...

Vittoria complicata per l'azzurro, che ha chiuso in tre setil punteggio di 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2. Grazie a questa vittoriaha conquistato la semifinale del 500, dove sfiderà Carlos Alcaraz ,...Carlos Alcaraz JannikAtp Pechino - Jannikvomita in campo: che spavento per i fan Atp Pechino - Janniksoffre ma batte Dimitrov: sarà super sfidaAlcaraz Il cammino di ...

Inarrestabile Carlos Alcaraz. Altra vittoria in due set per il 20enne di Murcia che, nel match di quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino, si impone 6-4 6-2 su Casper Ruud, ottenendo la sua quarta ...Neanche il vomito ferma Jannik Sinner. L'altoatesino raggiunge la semifinale all'ATP 500 di Pechino, battendo Grigor Dimitrov per 6-4 3-6 6-2. Un match, quello dell'azzurro contro il bulgaro, che pass ...