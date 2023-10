Sindacalista senza parole | Porro asfalta Landini e lancia l' allarme industria

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nicoladedica l'editoriale della puntata del 2 ottobre di Stasera Italia ai problemi dell'italiana, soprattutto alla luce della chiusura dello stabilimento della Magneti Marelli. In particolare nel corso del talk show di Rete4 viene preso di mira Maurizio, segretario generale della Cgil: “C'è un bellissimo film, che avrete visto tutti quanti, in cui ad un certo punto si dice, ad una persona che aveva in quel momento qualche angoscia, ‘non ti disunire'. L'idea che un governo si possa disunire in questo momento è pericolosissima, perché oggi l'ex premier Conte ha detto che il governo inventa dei nemici immaginari, ma in realtà questo governo non dovrebbe pensare ai nemici immaginari, perché i 20 miliardi della Finanziaria, che è molto light, derivano dai vostri soldi. Gli aumenti che verranno dati alla Pubblica ...