Simone Biles nel mito | è la prima donna a eseguire il salto impossibile – Video

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È tornata a gareggiare in ambito internazionale dopo quasi due anni di assenza e ha deciso di stupire il mondo.entra neldella ginnastica e dello sport con ileseguito alle qualificazioni dei mondiali in corso ad Anversa: un Yurchenko doppio carpio al volteggio, coefficiente di difficoltà 6,4, mai eseguito da nessun’altra atleta in una gara ufficiale.ha ottenuto un punteggio di 15.266 per la sua esecuzione, ma quel che conta è soprattutto essere riuscita a completare il. Perché, come ha dichiarato il suo allenatore Laurent Landi, “potrebbe essere l’unica volta nella loro vita che le persone hanno visto unaquesto”.ci aveva già provato due anni fa alle ...