Simone Biles | la ginnasta è nella storia Ecco il salto impossibile ai mondiali di Anversa – Video

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) –entradella ginnastica artistica diventando la prima atleta donna ad eseguire alla perfezione lo Yurchenko, undoppio carpio al volteggio che qualcuno chiama “il” e per questo eseguito finora solo dagli uomini. L’impresa durante le qualificazioni deidi ginnastica artistica di, dove la 26enne campionessa americana – tornata sul tappeto dopo il suo ritiro dai Giochi di Tokyo per un blocco psicologico – ha ottenuto l’incredibile punteggio di 15.266 nell’esercizio con difficoltà 6.4. Essendo lei l’unica donna capace di realizzarlo, ilverrà inserito nel Codice dei punteggi della ginnastica artistica femminile con il suo nome ...

Tornae lo fa da regina ai Mondiali di ginnastica artistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi Olimpici di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato ...La campionessa americana esegue alla perfezione lo 'Yurchenko doppio carpio'. Nessuna atleta donna l'aveva mai fatto prima. Il salto da oggi prende il suo nomeentra nella storia della ginnastica artistica diventando la prima atleta donna ad eseguire alla perfezione lo Yurchenko , un salto doppio carpio al volteggio che qualcuno chiama "il salto ...

Ritorno in grande stile per Simone Biles, che ai Mondiali di Anversa ha realizzato un record ai limiti dello sport. L'atleta si è resa protagonista di un salto clamoroso, che mai nessuna donna era mai ...