Silmo d’Or di Parigi | azienda napoletana sul tetto d’Europa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il presidente Vincenzo Schiavo: “Congratulazioni all’occhialeria BustOut Eyewear per il secondo posto al “” di: è la vittoria di giovani imprenditori napoletani che hanno deciso di rimanere e investire nella nostra città” Confesercenti Campania è particolarmente orgogliosa e felice di congratularsi con il marchio napoletano dell’occhialeria BustOut Eyewear, associato a Confesercenti, che è tra i migliorisecondo il prestigioso premio “” per l’innovazione tecnologica, nell’ambito dell’annuale rassegna del settore che ha richiamato in Francia oltre 900 espositori provenienti da 42 Paesi. Il giovane brand napoletano è arrivato secondo dietro al colosso mondiale Luxottica. “La storia di Vincenzo Ascione è un esempio- sottolinea Vincenzo Schiavo, ...

... storico brand francese'altissima gamma , certificato EPV (...abilità nella lavorazione delle montature in oro laminato (Double... iVision Tech sarà presente a "", la fiera di riferimento per ..."I nostri prodotti con lenti elettroniche hanno vinto i principali premi al mondo sia nel campo dello sport, come l' ISPO Award nel 2021, sia dell'ottica come ildel 2022" . Spiega ...

Francia, Bust Out Eyewear si impone al “Silmo d'Or”: il plauso di ... Il Denaro