Siderurgico di Taranto | contatto con vapore incandescente | “lievi ustioni” per un vigile del fuoco Incidente sul lavoro comunicato da Acciaierie d' Italia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Di seguito undiffuso dad’d’informa che nella giornata odierna, durante le operazioni di svuotamento per pulizia di un silo fossile, si è verificato uno sversamento di una piccola quantità di carbon fossile. Un operatore dei Vigili delinterni preposto alla vigilanza della zona è entrato incon, riportandoa uno degli arti inferiori. L’operatore è stato prontamente assistito e medicato dai sanitari. L’azienda sta verificando la dinamica dell’accaduto, per condividerla anche con le Organizzazioni Sindacali. L'articolodicon ...

Acciaierie d’Italia è all’eutanasia ed in generale lo è la siderurgia. I sindacati hanno espresso ieri queste valutazioni, dopo il confronto con il ...

Sciopero in corso all’ex Ilva di Taranto. I lavoratori di Acciaierie Italia, del sistema degli appalti e di Ilva in amministrazione straordinaria ...

, con il suo storico impianto, è diventata un simbolo di questa realtà, con gravi conseguenze per la salute dei suoi cittadini e l'ambiente circostante. 2) La lotta dei cittadini ......quest'anno per Acciaierie d'Italia e che avrebbero dovuto sostenere l'aumento di quote e di controllo da parte dello Stato nello stabilimento'. Lo dichiara il sindaco di, Rinaldo ...

Siderurgico di Taranto: contatto con vapore incandescente, "lievi ... Noi Notizie

"Su accordo al lavoro gli azionisti" Corriere di Taranto

Lo sciopero del 28 settembre a Taranto, effettuato nel giorno in cui Acciaierie d’Italia ha radunato in fabbrica 300 clienti, è stato solo il preludio. L’inizio. Perché ..."Taranto è una città molto vivace e complessa, ma credo che abbia già avviato un processo di rivalutazione della propria storia. (ANSA) ...