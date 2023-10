Sicilia | nelle acque cristalline di Catania compare qualcosa di inaspettato | l' incredibile testimonianza di due TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 ottobre 2023), aè comparso in acquadi straordinario: duehanno filmato il tutto postandolo sui social Laè una delle gemme dell'Italia, circondata dallo splendido Mar Mediterraneo che ospita una ricca e diversificata fauna marina. Nella città di, situata sulla costa orientale dell'isola, questa meraviglia acquatica è particolarmente evidente, grazie alla sua posizione geografica e alle condizioni ambientali che promuovono la biodiversità. Nel Mar Ionio, che bagna le coste catanesi, è possibile scoprire una vasta gamma di specie, dai pesci alle creature più piccole, come invertebrati e organismi planctonici. Ad esempio, tonni, sgombri, e acciughe, sono abbondanti in questa zona, attirati dalla ricca catena alimentare che si sviluppa nell'area. Un ...