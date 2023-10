Si sposano a Frosinone | ma non pagano il conto al ristorante | “fuga romantica” in Germania

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– Alla fine del pasto l’amaro lo ha dovuto mandare giù il ristoratore: nessuno è passato a saldargli il. Non una cena tra amici che alla chetichella se ne vanno: un intero banchetto di nozze con una settantina di invitati andati in queltipico ciociaro tra Veroli e Boville Ernica, per festeggiare il matrimonio appena celebrato. Lui piccolo imprenditore edile di 40 anni di Ferentino, lei 25 anni polacca ma da tempo residente a Roma. Daalla. Spariti sposi e familiari Avevano opzionato la data del banchetto da tempo, concordando il menù, a base di pesce fresco che piace molto ai parenti della sposa. Lo avevano testato a cena portando anche i genitori di lui: proprio questi ultimi approvano ed il papà di lui concorda le modalità del pagamento, qualche ...

Con il supporto del Reparto operativo di, in poco tempo sono stati ricostruiti i movimenti della coppia che risulta aver passato la frontiera di Fiumicino il giorno successivo alle nozze. I ...Vittima della vicenda è un ristorante a Ferentino tipico della Ciociaria tra Veroli e Boville Ernica, in provincia di. Increduli i proprietari che hanno tentato invano di telefonargli più ...

Secondo gli accordi, dopo un acconto di un centinaio di euro, lo sposo sarebbe dovuto passare dal locale ciociaro per saldare il conto alcuni giorni dopo le nozze ma non si è mai presentato. Ora i ...A Ferentino, città degli sposi fuggiti in Germania senza pagare il pranzo di nozze, non si parla d'altro. Il piccolo imprenditore quarantenne che ha sposato la bella modella ...