Si incendia l’Euro Market One | nube nera su tutta Marcianise

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre 2023, intorno alle ore 16 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in viale Evangelista, nel comune di, allertati dai residenti per un incendio scoppiato all’interno del supermercato EuroOne. Sul posto sono prontamente intervenute la squadra del distaccamento di Aversa con a supporto due autobotti: una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Aversa. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio che ha distrutto circa ottocento metri quadrati di merci varie, provocando una grossaed un forte odore acre che ha invasola zona circostante.